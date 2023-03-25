7 مؤشرات لنمو شركات التأمين أبرزها زيادة الأصول إلى 178 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

نجحت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية ، في تنمية نشاط التأمين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال استحداث الأدوات الجديدة التي تساهم في زيادة التغطيات التأمينية، وتعزيز دور النشاط في الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، وزيادة الوعي التأمين لدى المتعاملين، ونتيجة لذلك جاءت نتائج مؤشرات أداء شركات التأمين خلال العام المالي 2021/2022 كالتالي:

1- 178.4 مليار جنيه قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ151.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 17.8%.

2- 56.2 مليار جنيه قيمة إجمالي الأقساط في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ47.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 18.3%.

3- 27.3 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ23.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 16.7%.

4- 8.6 مليار جنيه فائض النشاط التأميني للشركات في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ5.6 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 53.6%.

5- 103.2 مليار جنيه قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ88.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 16.9%.

6- 49.8 مليار جنيه قيمة حقوق المساهمين في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ43.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 14.5%.

7- 153.3 مليار جنيه قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 مقارنةً بـ103.9 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 17.1%.

يتكون قطاع التأمين من 41 شركة منها 39 شركة تأمين منها الشركة المصرية لضمان الصادرات، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي، والجمعية المصرية للتأمين التعاوني، مقسمة بين 29 شركة تزاول التأمين التجاري منها 12 شركة تأمينات أشخاص وتكوين أموال، و17 شركة تأمينات ممتلكات ومسئوليات (متضمنة الشركة المصرية لضمان الصادرات)، و10 شركات تزاول التأمين التكافلي منها 4 شركات تأمينات أشخاص وتكوين أموال، و6 شركات تأمينات ممتلكات ومسئوليات، وشركة واحدة لإعادة التأمين التكافلي، إضافة إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.