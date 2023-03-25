7 قتلى وتدمير مبان وانقطاع الكهرباء جراء إعصار جنوب أمريكا.. والسلطات تحذر

وكالات الأنباء

ضرب إعصار قوى مناطق ريفية فى ولايتى ميسيسيبى وألاباما، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وتدمير مبانى وانقطاع التيار الكهربائى.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، تسبب الطقس القاسى فى تساقط حبات برد بحجم كرات الجولف وتحرك عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم".

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارًا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

ولقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسبما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة آيه بي سي نيوز تقع رولينغ فورك في مقاطعة شاركي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تنبيهًا عندما كانت العاصفة تضرب ولم تخف الكلمات: "لحماية حياتك، احتمِ الآن! وحذرت: أنت في وضع يهدد حياتك. الحطام المتطاير قد يكون مميتًا لأولئك الذين يتواجدون بدون مأوى. ستدمر المنازل المتنقلة. من المحتمل حدوث أضرار كبيرة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل".