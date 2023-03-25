10 كاميرات وغرفة VAR في دورة رمضانية بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب

انطلقت الدورة الرمضانية بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، والمقامة على ملعب مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية، ليفاجأ المواطنون بإمكانيتها الضخمة كاميرات مثبتة اعلى المرمى، وبأماكن متفرقة بالملعب فضلًا عن غرفة VAR بداخلها حكمان، تلك الأفكار البسيطة التي أثارت اعجاب الجماهير المشاهدة لتلك الدورة، وذلك مع ظهور تقنية الـ"الفار" والتي من خلالها يستطيع حكم الفار استدعاء حكم الساحة لمراجعة لعبة ما ويتخذ علي إثرها القرار السليم.

يقول السيد العربي، القائم على تنظيم الدورة الرمضانية وأحد مؤسسيها : أن تقنية الفار ليست جديدة في الدورات الرمضانية ولكن تم تطبيقها العام الماضي ولكن هذه السنة أتورط بشكلٍ كبير وأصبح عدد الكاميرات 10 كاميرات مثبتة تراقب المباراة لتحقيق العدل بين الفرق.

وأضاف العربي: أصبح تنقية الفار أمر مهم في الملاعب سواء في الدوري المصري أو حتي الدورات الرمضانية التي لها جمهور عريض أصبح يتابعها الجميع.

وتابع: بيكون في حكم مساعد مخصص للفار، ويتم أستدعاء حكم المباراة في حالة وجود أي خطأ أو ارتكاب أي مخالفة ممكن أن تؤثر في نتيجة المباراة ويذهب الحكم بنفسه ويشاهد الخطأ وعليه يتخذ قراره.

واختتم: هدفنا هو تحقيق العدل لمنع المشاكل التي كانت بتوجد في الدورات السابقة وإن شاء الله طول رمضان المباريات هتبقي بتقنية الفار.