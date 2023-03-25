اليوم السابع
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‫"رأس أبو عُرف" أول حيوان ثديى كبير انقرض من أفريقيا ومحنط داخل المتحف الحيوانى

السبت، 25 مارس 2023 07:00 ص
‫"رأس أبو عُرف" أول حيوان ثديى كبير انقرض من أفريقيا ومحنط داخل المتحف الحيوانى رأس أبو عُرف
كتبت أسماء نصار

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"رأس أبو عُرف" هذا النوع من الظباء ذو اللون الرمادي المزرق مع القرون السوداء هو أول حيوان ثدي كبير انقرض من أفريقيا خلال العصور التاريخية، وقد كان له توزيع جغرافي واسع علي طول الساحل الجنوبي لأفريقيا في مناطق السافانا أو الأراضي العشبية.
 
ويضم المتحف الحيواني الموجود داخل حديقة الحيوان بالجيزة أكثر من رأس لهذا الحيوان النادر، كما أن هناك مُحنط كامل له بالدور الأرضي ضمن ديوراما البيئه الافريقية. 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول رأس أبو عُرف:
 
1- كانت تتغذي علي العشب و أوراق الأشجار ، ذكورها ذات قرون مثيره للإعجاب منحنيه للخلف و طول القرن حتي المنحني 56.5 سنتيمتر و تستخدم للتفضيل خلال موسم التزاوج .
2-الذكور أكبر من الإناث و لها آذان طويله و رقبه سميكه ، ذات جبهه بنيه أغمق من الوجه و له خصله للذيل أغمق ، و بطن أبيض شاحب . 
 
3- يُمثل أول أنواع الظباء الأفريقيه التي تم اصطيادها من قبل المستوطنين الأوروبيين حتي إنقرضت و ساعد في ذلك أيضا التنافس علي الرعي خاصة مع الأغنام المحليه و الأبقار حيث أدي ذلك الي تجويع العديد و شارك أيضا في انقراضها ارتفاع درجة حرارة المناخ.

حديقة الحيوان

المتحف الحيوانى

الظباء الافريقية

مناطق السافانا



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