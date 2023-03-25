اليوم السابع
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وكيل وزارة صحة المنوفية يتفقد مجمع مستشفيات ميت خلف خلال جولة مفاجئة

السبت، 25 مارس 2023 10:21 م
وكيل وزارة صحة المنوفية يتفقد مجمع مستشفيات ميت خلف خلال جولة مفاجئة مجمع مستشفيات ميت خلف
المنوفية - محمد فتحى

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 أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة على مستشفى حميات ميت خلف ومستشفى المخ والأعصاب، تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعات الدورية لكافة المنشآت الصحية ومتابعة سير وانتظام العمل بها حرصاً على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

 حيث تفقد انتظام العمل بها وتوافر الأدوية والمستلزمات، والأجهزة الجديدة التى تم تزويد المستشفيات بها ومدى كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وكان فى استقبال الدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى الحميات، والدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى المخ والأعصاب، وتم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بالمستشفى والعناية والعمليات وقسم الكلى، كما تفقد سيادته المطبخ والوجبات المعدة للمرضى، وتم التأكد من تواجد الطقم الطبى وباقى العاملين، وتابع الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ومدى رضاءهم عنها.

 

كما وجه للعاملين التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والازدهار واستغلال أمثل للإمكانيات الجديدة بالمستشفيات، وقد رافق فى المرور الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات.

 
مجمع مستشفيات ميت خلف
مجمع مستشفيات ميت خلف

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صحة المنوفية

مجمع مستشفيات ميت خلف



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