وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزى ووحدة السلسول والإسعاف

الدقهلية - محمد الحبشي

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى جمصة المركزى ووحدة إسعاف جمصة ووحدة طب الأسرة بالسلسول وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل و أحوال المرضى.

وتفقد مكين قسم الإستقبال والقسم الداخلي واطمئن بنفسه علي توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل، واستمع وكيل الوزار ة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها.

وتفقد "مكين" وحده الإسعاف بجمصة، ووحده طب الأسرة بالسلسول للتأكد من انتظام العمل بها، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعمل بنظام 24ساعة، ومثمناً فى نهاية الجولة جهود الفريق الطبى بالمستشفى والوحدات الصحية وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية علي المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات الطبية الكامله للمواطنين.