اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 03:51 م
أكرم القصاص
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"رسالة الإمام" الحلقة 2

وصية الإمام الشافعى لأمير المؤمنين (إنفوجراف)

السبت، 25 مارس 2023 03:00 م
وصية الإمام الشافعى لأمير المؤمنين (إنفوجراف) رسالة الإمام

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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، سجن الشافعى فى سجون الخليفة هارون الرشيد وتعرضه لخطر قطع الرقبة، بعد الوشاية به عن الخليفة، وقبل تنفيذ الحكم عليه يطلب الكلمة، وهنا يفصح عن هويته "محمد بن إدريس الشافعى" ليخبر أحد بلاط الخليفة بأنه من أنبغ طلاب العلم فى الحجاز، ويطرح عليه الخليفة العديد من الأسئلة حول القرآن وعلومه وعلوم الدنيا ليجيب الشافعى فى بلاغة تنجيه من قطع رقبته، كما شرح له قصة الوشاية به والتي ساقته إلى سجن الخليفة.

وطلب هارون الرشيد وصية، وهكذا كان رد الإمام.


"ما دمت قد طلبت الوصية فاخلع رداء الكبر عن عاتقك وضع تاج الهيبة عن رأسك وانزع قميص التجبر عن جسدك وانشر سرك وألق جلباب الرياء عن وجهك مستكينا بين يدي ربك حتى أكون لك واعظا عن الحق".

وصية الإمام الشافعى لأمير المؤمنين
وصية الإمام الشافعى لأمير المؤمنين

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