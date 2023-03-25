وتناول اللقاء بحث شئون المؤسسة العسكرية خصوصا ما يتعلق بأحوال العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات أسر ضحايا الجيش المادية وما يمكن القيام به لتحسين أوضاعهم في هذه الظروف الصعبة التي تفرض عليهم أعباء وتحديات مادية يومية.



وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ما تحققه يوميا وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة.



وكان هناك توافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الإستقرار ومكافحة العصابات الإجرامية.