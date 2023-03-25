وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه على محور كوبيانسك تم القضاء على 55 جنديا، وعلى محور كراسني ليمان أكثر من 85 جنديا، وعلى محور دونيتسك أكثر من 155 جنديا، وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه 70 جنديا ، إضافة إلى 35 جنديا على محور خيرسون".

وأضاف كوناشينكوف: أن خسائر القوات الأوكرانية على المحاور المذكورة شملت أيضا مدفع هاوتزر D-20 واثنين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة "غفوزديكا" وعددا من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى ، كما تم إصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الروسية اعترضت 6 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس و"أولخا" وصاروخا مضادا للرادار من طراز هارم، كما دمرت 11 طائرة بدون طيار بينها واحدة من طراز Bayraktar TB-2.

وفي السياق، ذكرت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت قذائف الهاون في قصف ثلاث قرى حدودية في منطقة سومي في ساعة مبكرة من اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن قيادة العمليات القول "إن الروس أطلقوا أربعة قذائف عيار 120 ملم، على قرية نوفوفاسيليفكا ومثلهم خارج قرية باتشيفسك".. وتابعت أنه تم تسجيل ست انفجارات بالقرب من قرية أوكرانسكي، وفي جميع الحالات، لم تكن هناك معلومات عن خسائر مدنية أو أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية.