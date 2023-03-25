وزارة الاوقاف توضح حقيقة مقتل مؤذن بعد صلاة التراويح أمس الجمعة

1- أن المشاجرة حدثت خارج المسجد بين المذكور و آخرين ولا علاقة للمذكور (رحمه الله)، ولا أي من المتشاجرين معه بالأوقاف على الإطلاق.

2- أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد المذكور وانصراف المصلين مساء الجمعة 24/ 3/ 2023م.

3- المسجد المذكور به عاملان يتبعان الأوقاف وخطيب مكافأة يقوم بأداء الصلوات وخطبة الجمعة.

وأهاب القطاع الديني بوزارة الأوقاف تحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.