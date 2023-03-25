اليوم السابع
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وزارة الاوقاف توضح حقيقة مقتل مؤذن بعد صلاة التراويح أمس الجمعة

السبت، 25 مارس 2023 05:46 م
وزارة الاوقاف توضح حقيقة مقتل مؤذن بعد صلاة التراويح أمس الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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أصدرت وزارة الاوقاف بيان بشأن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "مقتل مؤذن"، أكد د. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ما يلي:
 
1- أن المشاجرة حدثت خارج المسجد بين المذكور و آخرين ولا علاقة للمذكور (رحمه الله)، ولا أي من المتشاجرين معه بالأوقاف على الإطلاق. 
 
2- أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد المذكور وانصراف المصلين مساء الجمعة 24/ 3/ 2023م. 
 
3- المسجد المذكور به عاملان يتبعان الأوقاف وخطيب مكافأة يقوم بأداء الصلوات وخطبة الجمعة. 
 
وأهاب القطاع الديني بوزارة الأوقاف تحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 

 


وزارة الاوقاف

مقتل مؤذن

القطاع الدينى

مسجد



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