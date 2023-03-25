ننشر مواقيت الصلاة السبت 25/3/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:22
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:17
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:57 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:16
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