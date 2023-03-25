أعلنت نقابة الصحفيين عن تدشين وتوثيق الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد آليات التواصل مع الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.
وذكرت النقابة - في بيان لها اليوم السبت - أن هذه الخطوة تأتي كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.
وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيس بوك وإنستجرام، وجار توثيق حساب تويتر.
وهذه روابط الحسابات: فيس بوك: https://www.facebook.com/EJS1941، إنستجرام:
https://www.instagram.com/EJS.1941، تويتر: https://twitter.com/EJS1941.
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