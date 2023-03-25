وذكرت النقابة - في بيان لها اليوم السبت - أن هذه الخطوة تأتي كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.



وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيس بوك وإنستجرام، وجار توثيق حساب تويتر.



وهذه روابط الحسابات: فيس بوك: ‏https://www.facebook.com/EJS1941، إنستجرام:

‏https://www.instagram.com/EJS.1941، تويتر: ‏https://twitter.com/EJS1941.