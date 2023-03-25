قالت المتحدثة باسم تحالف المجتمع المدني للمناخ فى النمسا، فيرينا جرادينجر، إن نشطاء في حماية المناخ أطلقوا إجراءات احتجاجية، قبل بدء مؤتمر الغاز فى فيينا، حيث أغلقوا أحد الجسور وصبوا صبغة خضراء فى نهر الدانوب لتتحول المياه إلى اللون الأخضر.
وأضافت فيرينا جرادينجر، فى تصريح اليوم /السبت/ أن العديد من النشطاء تعلّقوا في جدار الجسر، وعلقوا لافتة كتب عليها "اتركوا الغاز والنفط".
ومن المتوقع أن تبدأ صباح غد الاثنين الاحتجاجات الأكبر ضد المؤتمر الأوروبي للغاز، الذي سيُعقَد في الفترة من 27 إلى 29 مارس في فندق بوسط المدينة تم إخفاء تفاصيله.
يشار الى أن مئات المتظاهرين من جميع دول أوروبا سوف يتوجهون إلى العاصمة النمساوية، فيينا، للمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بوقف ما أسموه بـ"صناعة الغاز المدمرة".
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