وأضافت فيرينا جرادينجر، فى تصريح اليوم /السبت/ أن العديد من النشطاء تعلّقوا في جدار الجسر، وعلقوا لافتة كتب عليها "اتركوا الغاز والنفط".



ومن المتوقع أن تبدأ صباح غد الاثنين الاحتجاجات الأكبر ضد المؤتمر الأوروبي للغاز، الذي سيُعقَد في الفترة من 27 إلى 29 مارس في فندق بوسط المدينة تم إخفاء تفاصيله.



يشار الى أن مئات المتظاهرين من جميع دول أوروبا سوف يتوجهون إلى العاصمة النمساوية، فيينا، للمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بوقف ما أسموه بـ"صناعة الغاز المدمرة".