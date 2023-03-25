نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة وتقلبات جوية شديدة فى أسوان.. صور

وفى السياق، قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفق الإسعاف ووحدة الإطفاء، تحسباً لاى أحداث ناجمة عن العواصف الترابية على مدار الساعات القليلة القادمة، بعد أن تعرضت أسوان لموجة طقس غير مستقر أدت لتصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئى على حركة السير و المشاة على الطرق السريعة، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة ، كما حذرت المراكب والفنادق العائمة، بمنع سروحها فورا لحين تحسن حالة الأحوال الجوية.

وشهدت محافظة أسوان، مطلع الشهر الجارى، حادث غرق مركب "قارب فلوكة" فى نهر النيل، وذلك بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة بالقرب من مدينة كلابشة، بالتزامن مع الطقس السيئ الذى تعرضت لها المحافظة خلال هذا التوقيت، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لانتشال 6 مفقودين تعرضوا للغرق خلال الحادث، وتبين أن الستة هم: أشرف فتحى الزاكى، 35 سنة، ونجله حسن، 5 سنوات، وعمرو حسن محمد، 35 سنة، من قرية أمبركاب، وعبد الرحمن فتحى، 30 سنة، ونجله نعمان، 3 سنوات، ومحمد عبد القادر.