اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 05:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

(م - ي - ر 555) لوحة سيارة مميزة بالمزاد الإلكترونى سعرها 50 مليون جنيه

السبت، 25 مارس 2023 05:14 م
(م - ي - ر 555) لوحة سيارة مميزة بالمزاد الإلكترونى سعرها 50 مليون جنيه لوحة السيارة المميزة
كتب - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها 50 مليون جنيه، تحمل رقم (م ي ر 555) وحتي الآن متزايد عليها شخصين، وينتهي التزايد عليها 28 مارس الجارى .
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
 
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
 
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
 
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
 
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
 
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 
 
 

لوحات

لوحة سيارة

لوحات مميزة

المرور

بوابة المرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة