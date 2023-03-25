وأضاف ميدفيديف في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إنني " اعتقد أن 2023 سيكون عاما غير متجانس ودراماتيكي أيضًا ولكنها من ناحية أخرى ستمكننا من الإجابة على الأسئلة الأكثر تحديًا " .



ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن العام الجاري سيكشف عن البطولة الحقيقية لشعب روسيا مضيفا أنه "سيكون عام 2023 عاماً سعيداً لبلدنا".



وفي السياق نفسه، انتقد ميدفيديف قرار حظر اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من المنظمات الرياضية الدولية بشأن منع الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات باعتبارها "مخزية وذات دوافع سياسية ".



وقال إن الرياضة في الوقت الحالي "تشهد أوقاتًا صعبة"،مضيفا أن "هذه محنة هائلة للرياضيين، أنه أمر صعب للغاية أن تستعد لمسابقة ثم يتم استبعادك لأسباب سياسية " .