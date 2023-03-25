مياه المنوفية: جهود مكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، استمرا أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باستخدام السيارات والمعدات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

وكلف، رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى هطول أمطار علي أماكن متفرقة بالمحافظة ومنذ اللحظات الأولي لسقوط الأمطار ،أنتشرت معدات وسيارات الكسح بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة.

وأكد، اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.