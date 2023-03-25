اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مى عمر تصدم ياسر جلال فى "علاقة مشروعة".. ولقاء العوضى وياسمين فى "ضرب نار".. فيديو

السبت، 25 مارس 2023 04:25 م
مى عمر تصدم ياسر جلال فى "علاقة مشروعة".. ولقاء العوضى وياسمين فى "ضرب نار".. فيديو ياسر جلال ومى عمر

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بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة والذى يُعرض على قناتى الحياة وDMC  ومنصة Watch it، بمشهد جمع بين بثينة "مى عمر" وعمرو "ياسر جلال" بعدما طلبت لقاءه وأخبرته أنها حامل منه.

 
وقام "عمرو" ياسر جلال بتعنيف "بثينة" مى عم، مشيراً إلى أن هذا الأمر مصيبة وماذا سيقول لزوجته "عاليا" داليا مصطفى وموقف زوج بثينة وشريكه بالشركة "أمجد" مراد كرم
 وطلب منها أن تسقط هذا الحملوهو الأمر الذى لا يروق لـ"بثينة".
 
فيما بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 2 الذى يعرض على قناة on ومنصة watch it ، بالمقابلة الأولى لمهرة أبو الليل (ياسمين عبد العزيز) وجابر أبو شديد (أحمد العوضي)
لتشكره مهرة على مساعدته لشقيقها طارق (أحمد غزى) وتعطيه البن من أجل جرح رأسه وسط إعجاب جابر الشديد بها.

ياسر جلال

علاقة مشروعة

ضرب نار



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