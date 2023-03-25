مواعيد قطار تالجو الصعيد من القاهرة لأسوان وأسعار التذاكر

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بعد تشغيل قطار جديد وامتداد مسير القطار لأسوان بدلا من الأقصر.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

تبدأ الرحلة من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 مساء ويصل أسوان الساعة 10.35 صباح اليوم التالى في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

يعود القطار من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50 أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :

من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه.