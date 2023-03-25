ملحن يتصالح مع شقيقين من جيرانه بعد تعرضه لاعتداء بسبب خلافات الجيرة بحدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض الملحن محمود الخيامي لاعتداء على يدد إثنين من جيرانه، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، في منطقة حدائق الأهرام، مما دفعه لاستدعاء شرطة النجدة، إلا أن الخلاف انتهى بينهم بالتصالح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الملحن محمود الخيامي أفاد فيه بتعرضه لاعتداء على يد شخصين، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وذكر الملحن أن شقيقين يقيمان بالعقار الذي يسكن به، اعتديا عليه بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، مما أسفر عن إصابته بجروح.

وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تصالح الملحن مع الشقيقين، ونشر عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك" الحمد لله تم التصالح بغض النظر عن ما بدر، ربنا بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ربنا يجعلنا من المحسنين، وف الأول والأخر إحنا جيران وشكرا لكل اللي سأل عليا وحاول يتواصل معايا انا كنت ف حالة سيئة".