مطاحن شرق الدلتا ترد على "المركزي للمحاسبات" حول تطوير مطحن سندوب

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مطاحن شرق الدلتا ، إنه تم فتح الاعتماد المستندي لشراء عدد 6 سلندر لمطحن سندوب، من شركة إيطالية بقيمة إجمالية قدرها 164 ألف يورو، وجاري العمل على إنهاء باقي الإجراءات لتطوير المطحن.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات ، بتقريره عن القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا في 31 ديسمبر عام 2023 بشأن بحث أسباب التأخير في استيراد "السلندرات"، وبيان العائد على المال المستثمر فيها، خاصة وأنها عقدت بمناقصة عامة منذ يوليو عام 2019 أي منذ أكثر من 3 سنوات مع ضرورة إعادة النظر في دراسة جدوى الاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال.

أوضحت الشركة، ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات باستغلال الطاقات المتاحة بالشركة لتعظيم الإيرادات، أنه يرجع ذلك إلى ثبات تكلفة الطحن منذ تاريخ 1 أغسطس عام 2017 حتى تاريخ 31 ديسمبر عام 2021، وزيادتها بمبلغ 50 جنيهًا للطن فقط اعتبارًا من تاريخ 1 يناير عام 2022 برغم زيادة معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة في (الكهرباء، والمواد البترولية، ومواد التعبئة، والمرتبات)، وكذلك انخفاض برامج الطحن في ضوء ما تقرره لجنة البرامج مما يؤثر على الطاقات المتاحة بالشركة، وكذا تخفيض في وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرامًا مما أثر على كميات الأقماح المطحونة.

قالت شركة مطاحن شرق الدلتا، إنه تم جرد الأصول الثابتة والنقدية بالخزينة في 30 يونيو كالمتبع في كل عام، وذلك بعدما أثبتت الأرصدة الدفترية للأصول الثابتة، والبالغ صافي تكلفتها نحو 100.365 مليون جنيه، وكذا التكوين الاستثماري، والمخزون، والنقدية بالخزينة والبالغ قيمهم نحو 8.165 مليون جنيه، 21.424 مليون جنيه، 796 ألف جنيه، على التوالي، دون إجراء جرد فعلي لهم في 31 ديسمبر عام 2022 الأمر الذي لم يتمكن معه من تحقيق تلك الأرصدة.