اليوم السابع
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مصطلحات أمنية.. تعرف على معنى "السلاحليك" فى أقسام ومعسكرات الشرطة

السبت، 25 مارس 2023 05:13 م
مصطلحات أمنية.. تعرف على معنى "السلاحليك" فى أقسام ومعسكرات الشرطة قسم شرطة ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ " السلاحليك " فى أقسام ومعسكرات الشرطة.

مصطلح السلاحليك هو الغرفة المخصصة لتخزين الأسلحة والذخيرة التى تستخدم فى العمليات الأمنية للقوات الشرطية، ويستخدمها الجنود والغفراء فى القرى والمراكز للحراسات، وتوجد غرفة السلاحليك فى الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، وفى قطاعات الأمن المركزى وقوات الأمن .

عملية تخزين الأسلحة والذخيرة تتم وفقا لعدد القوات الموجودة ويكون الشخص المسئول عن تسليم وتسلم السلاح هو "بلوكمين" السلاح.


السلاحليك

قوات الامن

مصطلحات امنية

الامن المركزى



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