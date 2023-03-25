اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 11:48 م
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مصرع 4 وإصابة 17 آخرين جراء الأمطار الغزيرة فى شمال باكستان

السبت، 25 مارس 2023 11:04 م
مصرع 4 وإصابة 17 آخرين جراء الأمطار الغزيرة فى شمال باكستان فيضانات - أرشيفية
كتب محمد جمال

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لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو سبعة عشر بجروح متفاوتة جراء حوادث سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة فى إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار أسقف المنازل فى منطقة "وادى تيرا" التى تعرضت لموجة قوية من الأمطار.

وأضافت أن بعض المناطق فى الإقليم شهدت سيول أدت إلى تعرض العديد من المنازل لانهيارات جزئية، مشيرة إلى أن فرق الهيئة تعمل على إغاثة المنكوبين .

 


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