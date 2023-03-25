مصرع 4 وإصابة 17 آخرين جراء الأمطار الغزيرة فى شمال باكستان



وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار أسقف المنازل فى منطقة "وادى تيرا" التى تعرضت لموجة قوية من الأمطار.



وأضافت أن بعض المناطق فى الإقليم شهدت سيول أدت إلى تعرض العديد من المنازل لانهيارات جزئية، مشيرة إلى أن فرق الهيئة تعمل على إغاثة المنكوبين .