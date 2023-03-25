مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى "بنى سويف - الفيوم"

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل أمام قرية ابشنا بطريق بني سويف الفيوم القديم بدائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم القديم أمام قرية ابشنا التابعة لمركز بني سويف، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى إبراهيم سيد أحمد 20 عامًا، جثة هامدة جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى : عبد الرحمن رجب عبد الرازق 18 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، عماد حمدي عبد النبي 17 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بع الارتجاج، وشاب غير معلوم الهوية يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا فاقد للوعي، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.