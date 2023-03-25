مدينة الجيل الرابع.. أهم المعلومات عن مدينة غرب قنا الجديدة

قنا صابر سعيد

تعتبر مدينة غرب قنا الجديدة ، من المدن التي تتمتع بموقع متميز، وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، التي تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5 كيلو مترات، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمعا عمرانيا متكاملا جاذبا للسكان والفرص الاستثمارية، وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، مراكز تجارية، ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنه لأبناء محافظة قنا.

يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن المدينة:

1. تم الانتهاء من 23 عمارة سكنية تضم 720 وحدة سكنية إسكان اجتماعى بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه.

2. تقع مدينة غرب قنا الجديدة، على مساحة 8971 فدانا على الطريق الصحراوى الغربى قنا – نجع حمادى بمسافة 8 كم 2، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعى بإجمالى 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائى لعدد 30 عمارة.

3. تتوافر خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجارى بمساحة 970م2 بتكلفة حوالى 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374مترا بتكلفة حوالى 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثى بمساحة 313 مترا بتكلفة حوالى 3 ملايين جنيه.

4. تشمل مبنى مدرسة تعليم أساسى بواقع 43 فصلا بمساحة 7805 مترات بتكلفة حوالى 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942م2 بتكلفة حوالى 5 ملايين جنيه.

5. تحتوي على وحدة إطفاء بحوالي 5 ملايين جنيه، وقسم شرطة بمساحة 3600 متر بتكلفة 7. 5 مليون جنيه.