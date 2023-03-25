محافظ الوادي الجديد يشارك أهالي قرية الجزائر بحفل إفطار جماعي.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، مساء اليوم السبت، أهالي قرية الجزائر بمركز الخارجة الإفطار الرمضاني في تقليدٍ سنوي تُقيمه المحافظة؛ لمشاركة المواطنين أجواء الشهر الفضيل وتحقيق التواصل الجماهيري وتلقي شكاوى ومطالب المواطنين، و ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية.

وعقب تناول الإفطار بمركز شباب القرية، عقد المحافظ لقاءََ جماهيريًا مع المواطنين ووجه بعدد من التوجيهات جاء أهمها سرعة إنهاء إجراءات تسليم أرض تقسيمات الشباب للمنتفعين من أبناء القرية طبقا للضوابط القانونية، وإدراج مسجد الجزائر ضمن خطة مديرية الأوقاف لفرش المساجد.

وكلف المحافظ الوحدة المحلية بعمل مطبات صناعية علي الطريق الرئيسي "الخارجة - باريس" بمحيط القرية؛ لتفادي وقوع الحوادث حرصًا على سلامة المواطنين، وسرعة حل مشاكل المزارعين المتعلقة بكارت الفلاح؛ لتيسير صرف الأسمدة الزراعية بالتنسيق بين مديرية الزراعة والجمعية الزراعية.

كما وجه المحافظ بندب طبيب بالوحدة الصحية للقرية لحين تكليف طبيب مقيم، والتنسيق مع هيئة البريد لتشغيل مكتب البريد الحالي لحين إنشاء مبنى جديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".