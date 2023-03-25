محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات شباب الخريجين الزراعية المتميزة بالخارجة

و أشاد المُحافظ بوفرة الإنتاج وتنوع المحاصيل التي يضمها المشروع والتي تشمل: (القمح - الشعير - الفول - التين الشوكي - النباتات الطبية والعطرية - التوت - الفلفل - الطماطم - البطاطا البيضاء). وأثنى على جهود التعاون مع مركز بحوث الصحراء لمعالجة ملوحة التربة، وإمداد المشروع بالمعدات الزراعية والدعم الفني اللازم.

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تطوير حديقة أنور البارودي بالخارجة، والمُقامة على مساحة 700 متر مربع لتكون متنفسًا حضاريًا ومتنزهًا لأهالي المنطقة والحي، وتابع المحافظ انتهاء أعمال اللاند سكيب، مُوجهًا بإنهاء سور الحديقة ووضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء تشغيلها والعمل بها.

من ناحيةٍ أُخرى، تابع المحافظ الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن، مُوجهًا بوضع تصور لأعمال الواجهات والجداريات، وإنهاء أعمال السور والميدان المقابل لمدخل المطار بما يتلاءم مع الهوية البصرية للمحافظة.