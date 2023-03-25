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"متحف آثار الغردقة".. الهودج والمحمل وقطع أثاث نادرة فى عرض البيت الإسلامى

السبت، 25 مارس 2023 12:00 ص
"متحف آثار الغردقة".. الهودج والمحمل وقطع أثاث نادرة فى عرض البيت الإسلامى الأثاث فى الحضارة الإسلامية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يضم متحف أثار الغردقة، ڤاترين من القطع الأثرية المختلفة، ومنها عرض البيت الإسلامى وتعتبر القطع الموجودة دلالة العمارة والطرز المختلفة.
 
وقال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة، أن القطع الاثرية التى ترجع للحضارة الإسلامية والعربية بشكل عام داخل المتحف تتميز بالأناقة وتمثيل مختلف طبقات المجتمع، فما زال مضارب البدو حيث لا تحوي الخيمة أكثر من مجموعة من الوسائد والبسط والحواجز المزينة أو المقصبة، إضافة إلى قطع الأثاث الخفيفة السهلة النقل والقابلة للطي في صناديق الثياب.
 
وأضاف أن يعد الهودج والمحمل والمحفة من أنواع يختلف نوع الأثاث باختلاف وظيفة العمارة سواء كانت وظيفة خاصة أم عامة؛ إذ يبدو الأثاث في العمارة السكنية الخاصة قطعاً تتمثل بالطاولات والأَسرّة والكراسي وخزائن جميلة تجعلها تؤدي دور قطع الأثاث المنزلي، وغير ذلك من القطع التي تيسر سبل الراحة في المنازل. 
 
 
 
آثار إسلامية بمتحف الغردقة
آثار إسلامية بمتحف الغردقة

الأثاث فى الحضارة الإسلامية
الأثاث فى الحضارة الإسلامية

قطعة أثرية إسلامية
قطعة أثرية إسلامية

كرسى اثرى اسلام بمتحف الغردقة
كرسى اثرى اسلام بمتحف الغردقة

 


 

 


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