مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان يرحبان بطفلتهما الثالثة.. صور

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج 38 عاماً، وزوجته الدكتورة بريسيلا تشان، طفلتهما الثالثة أوريليا تشان زوكربيرج وهذا بحسب ما أعلنه الأب الفخور على إنستجرام حيث شارك الأخبار من خلال منشور مكون من صورتين، الأولى له مع أوريليا، والثانية لزوجته مع المولودة الجديدة، وعلق "مرحباً بكِ في العالم، أوريليا تشان زوكربيرج أنتِ نعمة صغيرة".
زوجة مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج برفقة طفلته الجديدة
مارك
يذكر أن زوكربيرغ وتشان، هما مؤسسان مشاركان ومديران تنفيذيان مشاركان في CZI، وهما أيضاً أبوان لابنتين أغسطس 5 سنوات، وماكسيما 7 سنوات.
أعلن زوكربيرج عن أخبار الحمل المثيرة لأول مرة في سبتمبر، حيث كتب إلى جانب صورة جميلة له مع زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من الحب. يسعدني مشاركة أن ماكس وأغسطس ستحصلان على أخت جديدة العام المقبل".
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