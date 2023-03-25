مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان يرحبان بطفلتهما الثالثة.. صور

كتبت : شيماء عبد المنعم

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج 38 عاماً، وزوجته الدكتورة بريسيلا تشان، طفلتهما الثالثة أوريليا تشان زوكربيرج وهذا بحسب ما أعلنه الأب الفخور على إنستجرام حيث شارك الأخبار من خلال منشور مكون من صورتين، الأولى له مع أوريليا، والثانية لزوجته مع المولودة الجديدة، وعلق "مرحباً بكِ في العالم، أوريليا تشان زوكربيرج أنتِ نعمة صغيرة".



زوجة مارك زوكربيرج



مارك زوكربيرج برفقة طفلته الجديدة



مارك

يذكر أن زوكربيرغ وتشان، هما مؤسسان مشاركان ومديران تنفيذيان مشاركان في CZI، وهما أيضاً أبوان لابنتين أغسطس 5 سنوات، وماكسيما 7 سنوات.

أعلن زوكربيرج عن أخبار الحمل المثيرة لأول مرة في سبتمبر، حيث كتب إلى جانب صورة جميلة له مع زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من الحب. يسعدني مشاركة أن ماكس وأغسطس ستحصلان على أخت جديدة العام المقبل".

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وكان قد أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك عن طرح ميزة الدفع لتوثيق الحسابات.

وقال مارك عبر منشور علي حسابه الرسمي :"صباح الخير وإعلان منتج جديد: بدأنا هذا الأسبوع في طرح Meta Verified - خدمة اشتراك تتيح لك التحقق من حسابك باستخدام هوية حكومية، والحصول على شارة زرقاء، والحصول على حماية إضافية ضد انتحال الهوية ضد الحسابات التي تدعي أنك أنت، والحصول على وصول مباشر إلى دعم العملاء".

وأضاف:"تعلق هذه الميزة الجديدة بزيادة الموثوقية والأمان عبر خدماتنا، يبدأ Meta Verified من 11.99 دولارًا شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على iOS، سننطلق في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع والمزيد من البلدان قريبًا"