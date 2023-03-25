ماذا يحدث في جسمك إذا كسرت صيامك على فنجان القهوة؟

كتبت فاطمة ياسر

بعد صيام العديد من الساعات يحتاج الشخص بعد الإفطار إلي فنجان القهوة لإظبط المزاج وتنشيط المخ، فيمكنك بالفعل تناولها بعد تناولك لوجبة الإفطار وليس علي الريق، فلا يجوز كسر الصيام علي فنجان القهوة، لأنه يعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي ينتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline”.

فالكثير من الصائمين يسعون لتناول فنجان القهوة على الريق، والهدف التخلص من الصداع المصاحب لهذا الأمر، ولكن هذا الأمر يعد غير صحي، ومضر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي هذه الأعراض، ومنها:

-يتسبب تناول القهوة علي الريق لارتفاع نسبة السكر بالدم، وقد يتسبب في عدم القدرة علي التحكم في مستوياته بالدم، وهذا الأمرقد يتسبب في الإصابة بمشاكل في القلب.

-أثبتت الدراسات الطبية أن تناول القهوة على الريق يتسبب في الإصابة بالجفاف، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين التي تساعد الجسم في التخلص من السوائل بالجسم.

-زيادة نسبة التعرض للإصابة بالحموضة في المعدة، لأن تناول القهوة علي الريق يتسبب في حدوث إرتخاء للعضلة العاصرة للمريء ويزيد فرص زيادة أحماض المعدة.

-يحث جميع الأبحاث الطبية علي تجنب القهوة علي الريق، لأنها تزيد من نسبة إفراز هرمونات التوتر والقلق، وحدوث الأرق.

وحث التقرير على تناول التمر والشوربة أثناء كسر الصيام لتعويض الجسم ما يفقده من السوائل، وأيضا العناصر الغذائية خلال ساعات الصيام.

الصيام، القهوة، كسر الصيام بالقهوة.