اليوم السابع
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"لصوص لكن ظرفاء".. عريس ذهب للسؤال عن أسعار الشبكة.. فقرر سرقة المحل

السبت، 25 مارس 2023 06:00 م
"لصوص لكن ظرفاء".. عريس ذهب للسؤال عن أسعار الشبكة.. فقرر سرقة المحل لص _ أرشيفيه
كتب أحمد حسني

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قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".
 
الحلقة الثانية
 
في هذه القصة التي كان بطلها نجار في منطقة حلوان بالقاهرة، روى اللص قصته خلال تحقيقات النيابة معه.
 
اللص الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان يتردد على محل ذهب للسؤال عن أسعار الشبكة قبل زواجه، لكن اختمرت في ذهنه فكرة وهي لماذا لا يستولى على الذهب كله بدلا من شرائه؟
 
بالفعل اقتحم شقة مجاورة لمحل الذهب وقام بتكسر الجدار الفاصل بينهمان واستولى على مجوهرات ومشغولات ذهبية بملايين الجنيهات، لكن الشرطة لم تدعه يفرح كثيرا وتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة.

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