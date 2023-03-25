كيفية نقل عداد المياه من وحدة إلى وحدة أخرى والحصول على العداد الكودى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واحده من الشركات التي تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة والإضافية وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير أسم المتعاقد وخدمة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى

اليوم السابع يقدم للقارئ الخطوات الخاصة بالحصول على خدة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى، و خدمة نقل عداد من وحدة إلى وحدة، خدمة توصيل عداد كودى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية"

خدمة نقل عداد من وحدة إلى وحدة

1 – طلب مقدم من طالب الخدمة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

2 – موافقة الوحدة المحلية المختصة التابع لها الوحدة المراد نقل العداد إليها.

3 – صورة من إثبات الشخصية" بطاقة الرقم القومى- جواز السفر"

4 – صورة من المستندات المؤيدة لحيازة محل الإشتراك الجديد( عقد ملكية او عقد إيجار أو كشف رسمي) أو أي مستند يؤيد ذلك بالنسبة للقرى.

5 – صورة من ترخيص المباني مع الإطلاع على الأصل.

6 – صورة من أخر فاتورة للإشتراك.

7 – صورة من إيصال تصفية حساب الإشتراك في حالة وجود متأخرات وحتى قراءة بالعداد.

& خدمة توصيل عداد كودى

1 – طلب مقدم من صاحب المخالفة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

2 – صورة البطاقة.

3 – أصل خطاب يفيد بتصفية المخالفة حتى اخر شهر.

4 – صورة من المستندات المؤيدة لحيازة العقار( عقد ملكية أو إيجار)

5 – صورة من ترخيص المباني مع الإطلاع على الأصل أن وجد.