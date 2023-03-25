كل ما تريد معرفته عن تطوير كورنيش وهضبة المقطم × 8 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الحكومة المضي قدما في عملية تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى في إطار عمليات التجميل الواسعة في القاهرة والتوسع في بناء مجتمعات عمرانية جديدة تتواكب مع خطط الدولة التنموية .

1 – تم توقيع عقود تصميمات المشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى على مساحة 2 مليون متر مربع.

2 - المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

3 – المشروع في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات.

4 – يتكلف المشروع نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمر السعودى شريك شركة النصر للاسكان والتعمير في التطوير .

5 - ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات).

6 - يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

7 – تحصل شركة النصر على 30% والمستثمر على النسبة الباقية .

8 - المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم تصل عوائده المتوقعة لأكثر من 60 مليار جنيه.