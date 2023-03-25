كشف ملابسات سقوط مسجل خطر في عين شمس قبل ترويجه الهيروين.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر، عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين في عين شمس، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين من عملائه.

وذكر المتهم خلال اعترافاته، أمام رجال المباحث أنه كان يستعد لترويج المضبوطات، بعد تحصله عليها من عاطل كشف عن هويته، كما اعترف بتخزين المضبوطات بمسكنه تمهيدا للتواصل مع زبائنه هاتفيا.

واعترف المتهم بحيازته سلاح ناري "فرد خرطوش" لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.