قنصل فرنسا بالإسكندرية يشارك فى حفل تسليم جوائز مسابقه الفرانكفونية

ويستقبل المعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية الفنان ليون دوبوا في إقامة بحثية فنية في إطار مشروعه "بحثًا عن الأمير الصغير". لمدة شهر. يهتم الفنان بمرور أنطوان دي سان إكزوبيري في مصر، وقاد ورش عمل مع طلاب الإسكندرية ويقدم في نهاية بحثه معرضًا للصور الفوتوغرافية في القاعة الكبرى للمعهد.

وتعتبر الاعمال الفنية هو جزء من مشروع فوتوغرافي عالمي بدأه الفنان بمناسبة مرور ثمانين عاما على صدور كتاب الأمير الصغير. من خلال عبور الأرشيف وخلق الصور الفوتوغرافية ومجموعة الذكريات، يسعى إلى تحديد الخطوط المرئية والمفاهيمية للأمير الصغير المعاصر. ينظم المعرض المعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية بالشراكة مع Ateliers Médicis ويصاحب الافتتاح عرض صوتي مع الفنان أحمد صالح.