وكالات الأنباء

لقى شخصان على الأقل مصرعهما ومازال سبعة فى عداد المفقودين فى انفجار، أعقبه نشوب حريق فى مصنع شوكولاتة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن الشرطة.

وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه تم نقل ستة أشخاص آخرين على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.

وبحسب وسائل الإعلام، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، ويُعتقد أن سبب الانفجار كان تسرب غاز، لكن التحقيق في الحادث لم يكتمل بعد.

ويمكن مشاهدة في اللقطات التي تعرضها وسائل الإعلام أحد المباني قد انهار جزئيًا.

يذكر أن 7 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين وأربعة مراهقين، أصيبوا أمس الجمعة، فى إطلاق نار بأحد شوارع مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.