وذكرت دانييل أوتلو قائدة شرطة فيلادلفيا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، الجمعة، أن والدة الطفلة البالغة من العمر عامين كانت من بين المصابين بجروح خطيرة، مضيفة أن أسوأ الإصابات مراهق في حالة حرجة.

وأوضحت أن إطلاق النار وقع مساء أمس على بعد بضع مئات من الأمتار من مدرسة ابتدائية.