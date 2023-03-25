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فيليب وإليزابيث بالمنيا يسيران على خطى العائلة الملكية البريطانية وينجبان "تشارلز"

السبت، 25 مارس 2023 03:56 م
فيليب وإليزابيث بالمنيا يسيران على خطى العائلة الملكية البريطانية وينجبان "تشارلز" الطفل تشارلز
المنيا - حسن عبد الغفار

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 في لفتة طريفة، تكررت أسماء العائلة الملكية البريطانية، في إحدى العائلات بمحافظة المنيا، حيث ارتبط الشاب "فيليب" صيدلي بزميلته "إليزابيث" في عام 2022، وأطلقا على أنفسهما في دعوة الزفاف "الأمير فيليب، والملكة إليزابيث.
 
واستكمالًا للمشهد ، بعد عام من الزواج أنعم الله على الزوجين بطفل فأسمياه "تشارلز" على اسم الملك تشارلز نجل الأمير فيليب والملكة إليزابيث، وأعرب الزوجان عن تمنيهما استكمال اسماء ابنائهما على نهج العائلة الملكية البريطانية.
 
وكانت توفيت الملكة إليزابيث في شهر سبتمبر من العام الماضي، بعد أن تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاما، وخلفها تلقائيا ابنها الأكبر تشارلز، البالغ 73 عاما، عملا ببروتوكول عمره قرون.
 
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الأمير فيليب والملكة إليزابيث

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الطفل

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دعوة الزفاف

 


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