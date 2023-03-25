فوتشيتش: صربيا ستنسى عدوان "الناتو" فقط في حال اختفاء الصرب

وكالات

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن صربيا ستنسى عدوان حلف "الناتو" عليها وقصفها بقذائف اليورانيوم المنضب عام 1999، فقط إن اختفى جميع الصرب.

وقال فوتشيتش ردا على السفير الأمريكي في صربيا كريستوفر هيل: "واجبنا هو محاولة التسامح. ولكن نسيان (عدوان الناتو) سنكون قادرين عليه عندما نختفي من الوجود. لن تتمكنون من تحطيم هذه الدولة، وستعيش".

وعبّر هيل عن تعازيه لأهالي القتلى في قصف "الناتو" عام 1999، وأعرب عن أمله في أن "ينسى الصرب ضغينتهم" من أجل "مستقبل أفضل".

ويأتي ذلك بمناسبة ذكرى قصف "الناتو" لصربيا في 24 مارس، والذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وتسبب في أضرار بقيمة 100 مليار دولار، فيما سجل الأطباء عواقب استخدام اليورانيوم المنضب في ذلك القصف.