فقه النساء فى الصيام.. أزهريات يستعرضن الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة فى رمضان

وأكدت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم الفقه الأسبق، أن الله سبحانه وتعالى، كرم المرأة وجعل لهن الثواب الكامل والأجر العظيم حيث أنها تقوم برعاية أسرتها ، كما أن لها أجر العمل في البيت وتحضير الإفطار ولها أجر إفطار الصائم ، مشيرة إلى أن شهر رمضان يحمل ثوابًا كبيرًا للمرأة ، ولها أن تحتسب كل المسؤوليات التي على عاتقها طاعة لله عز وجل.

وأضافت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الإسلام الحنيف رفع الحرج عن النساء نظرًا لطبيعتهن التي خلقها الله فيهن، رحمة من الله بالنساء، لافتة إلى أنه يجوز تبييت النية لصوم الشهر كاملًا في أول يوم من رمضان ، موضحة أن النية محلها القلب.

وعن صلاة المرأة في المسجد، ذكرت د.روحية مصطفى ، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولا مانع من خروجها إلى المسجد بكامل احتشامها ومراعاتها لظروف أولادها وبيتها، مضيفة : أن على المرأة المبادرة بقضاء ما فاتها من شهر رمضان قبل حلول رمضان المقبل، وإن حدث تأخير لعذر كمرض أو حمل أو رضاعة، فعليها القضاء فقط وإن كان تكاسلًا فعليها كفارة مع القضاء.

من جهتها قالت الواعظة إلهام شبانة الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية ، إن المرأة تحظى بخصائص عدة لها في الإسلام، موضحة أن الإسلام رفع عنها مشقة الصيام في أيام حيضها، رحمة من الله بها ، فهو سبحانه لا يجمع على عبده مشقتين ، وأن فقه الصيام هو أكبر دليل على رفع الحرج عن النساء والتخفيف عنهن.

وأكدت إلهام شبانة، على ضرورة التفقه في الدين ، وأنه على النساء أن يسألن عن أمور دينهن، موضحة أن نساء السلف الصالح كن يتجالسن في مجالس العلم للتفقه والسؤال عن عبادتهن ، وقد امتدحت السيدة عائشة- رضي الله عنها – نساء الأنصار بقولها " نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ".

وتأتي هذه الدروس التوعوية إيمانًا بدور الجامع الأزهر الشريف، في نشر الوسطية بمعناها الشامل من خلال تثقيف النساء وتوعيتهن بأمور دينهن، ومعايشة واقعهن المعاصر.