اليوم السابع
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فريق طبي بالدقهلية ينجح فى إجراء عملية إزالة مياه بيضاء بجهاز الفاكو وزرع عدسة لينة

السبت، 25 مارس 2023 09:05 م
فريق طبي بالدقهلية ينجح فى إجراء عملية إزالة مياه بيضاء بجهاز الفاكو وزرع عدسة لينة عملية إزالة المياه البيضاء
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي فى إجراء عملية إزالة المياه البيضاء بالعين بجهاز الفاكو مع زرع عدسه لينة لأحد المواطنين.
 
وأشار مكين في تصريحات صحفية، اليوم ثالث أيام شهر رمضان، أن العملية تمت بمهارة عالية وبأحدث التقنيات الطبية وذلك للمرة الأولى، موجهًا الشكر للفريق الطبى بقيادة الدكتور محمد قوره، مدير المستشفى، والدكتور محمد سليمان جراح العيون، والدكتورة دعاء شعبان رئيس قسم الرمد بالمستشفى متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح .
 
 
 
 
 
 
 
 

الدقهليه

صحة الدقهلية

جراحة العيون

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