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"عكاظ": وزارة الحج والعمرة تشدد على عمرة واحدة فى رمضان ولا يسمح بالتكرار

السبت، 25 مارس 2023 10:27 ص
"عكاظ": وزارة الحج والعمرة تشدد على عمرة واحدة فى رمضان ولا يسمح بالتكرار المسجد الحرام ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة فى شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.
 
وقالت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.
 
وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق «نسك» ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.
 
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، أنه يمكن للمتقدم الرئيسي لأداء فريضة الحج إلغاء أحد المرافقين بعد إصدار الفاتورة الخاصة بالباقة التي اختارها .

وأوضحت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية) - أنه لا يمكن إعادة إضافة المرافق مرة أخرى مع إصدار فاتورة محدثة للمتقدم بعد تأكيده عملية الإلغاء .

 

 


السعوديه

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