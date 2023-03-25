ظاهرة فلكية نادرة تستمر طوال شهر رمضان فى سماء السعودية.. اعرف التفاصيل

كتب محمد جمال

تشهد السعودية ظاهرة فلكية نادرة حيث اقترن كوكب الزهرة أكثر الكواكب لمعاناً مع القمر، وتم رؤيته بالعين المجردة، فى ظاهرة يطلق عليها الاقتران الذى يحدث عندما يقع جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوى، بحسب ما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها على تويتر.



ظاهرة الاقتران

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أفاد عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك ومقدم برنامج النجوم والكواكب برجس الفليح أن كوكب الزهرة اقترن مع القمر فى السماء ، وستستمر مشاهدته طوال شهر رمضان المبارك فى اتجاه الغرب.



سماء السعودية

وأضاف الفليح : وكوكب الزهرة هو الكوكب الدرى الذي ذكره الله عز وجل فى سورة النور ، ومن ميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يوما أرضيا وسنته تعادل 224 يوما أرضيا وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يرى في وسط السماء.