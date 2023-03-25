طرح لحوم طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 165 جنيها للكيلو

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة أيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية، كما تستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان " بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين، فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان"، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.