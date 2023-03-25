طالبات الوادى الجديد يبدعن فى صناعة فوانيس رمضان من خامات البيئة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أبدعت طالبات عددا من المدارس بمحافظة الوادي الجديد، فى صناع ة فوانيس رمضان وتزيين المدارس ضمن مسابقة التربية الفنية( رمضان أحلى بمدارسنا ) وذلك من خلال تصميم فانوس رمضان من الخامات البسيطة ومخلفات البيئة من الأوراق والكرتون غير المستغل ونقش اللوحات الفنية المعبرة عن الاحتفال بشهر رمضان المبارك تحت شعار إصنع فانوسك وإرسم بقلمك، وذلك بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية بالمديرية.

وتدعم المسابقة لتجسيد ملامح وعادات شهر رمضان ومنها تزيين الشوارع لاستقبال الشهر الكريم، وتسابق الجميع للصلاة بالمساجد وتطوع الصغار والكبار لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، وإجتماع العائلات وقت الإفطار على مائدة واحدة، وخروج الأطفال للعب بالفوانيس .

وتهدف المسابقة إلى إكتشاف الطلاب المبدعين ورعايتهم وصقل وتنمية مهاراتهم الفنية فضلا عن تنمية روح الولاء للوطن وربط الطلاب بيئتهم و مجتمعهم وعاداته وتقاليده وبث روح المنافسة لديهم، حيث تضمنت شروط المسابقة الرسم بأنواعه في مساحة ورق كراسة الرسم وباستخدام الالوان المتاحة ، والاشغال الفنية بالخامات المتوفره لديك ويفضل اعادة التدوير.

ويسجل المتسابق البيانات الشخصية مع العمل وتسليمه لإدارة المدرسة، ويتم التقييم على مستوى المدرسة والتصعيد بعد على الإدارة التعليمية التابع لها المتسابق وترسل الاعمال المتميزة من كل إدارة تعليمية في موعد أقصاه 15 رمضان.