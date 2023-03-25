ضبط 81 ألف مخالفة مرورية متنوعة فى حملات على مدار 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرقن فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (81889) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:" (19742) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (157) مخالفة السير بدون تراخيص، (27) مخالفة موقف عشوائى، (3) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.