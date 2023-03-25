اليوم السابع
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ضبط مصنع لإنتاج منشطات مجهولة المصدر فى القاهرة

السبت، 25 مارس 2023 12:37 م
ضبط مصنع لإنتاج منشطات مجهولة المصدر فى القاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش المصنع المشار إليه عُثر بداخله على (كميات كبيرة من المنشطات مختلفة الأنواع – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المنشطات - هاتف محمول).

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.


مصنع منشطات

ترويج الادويه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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