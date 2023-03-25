اليوم السابع
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ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته شرائط مخدرة وآخر بحوزته عبوات بها مخدر CBD

السبت، 25 مارس 2023 01:01 م
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته شرائط مخدرة وآخر بحوزته عبوات بها مخدر CBD مواد مخدره
كتب محمود عبد الغني

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولة راكب مصري بحوزته شرائط لعقار مخدر، وراكب مصري آخر بحوزته عبوات بها مخدر CBD.

الحالة الأولي كانت بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 20 شريط بإجمالي 200 قرص لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك وأمير مطر مدير الحركة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن، حيث استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب الذي انكر حوزته لما يجب الافصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفى مرسي مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل عبوات دوائية في الحقائب.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 وتامر قاسم مدير الجمرك بتكليف بسمه حسني عبد الحميد بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 8 عبوات زجاجية وبلاستيكية متنوعة الاشكال والاحجام بداخلهم مخدر CBD.

أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 73 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وامر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الادارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 74 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

 

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