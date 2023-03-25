صحيفة: بوريس جونسون يستعد لأسوأ السيناريوهات وخسارة مقعده بسبب حفلات الإغلاق

كتبت رباب فتحى

قال حلفاء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، إنه يستعد بالفعل لسيناريو "أسوأ الحالات" والمتمثل فى تعليق عضويته فى البرلمان حال تم التأكد من أنه ضلل البرلمان حول تنظيم حفلات فى مبان حكومية وقت إغلاق وباء كورونا، وإذا فقد عضويته فسيتعين عليه خوض انتخابات فرعية لاستعادة مقعده ولكن من المتوقع أن يخسرها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان الذين يحققون فيما إذا كان رئيس الوزراء الأسبق قد ضلل البرلمان عن قصد بشأن فهمه لقواعد الإغلاق وتنظيم حفلات في داونينج ستريت أثناء الوباء يمكن أن يوصوا بالتعليق لأكثر من 10 أيام، مما يؤدي إلى إثارة منافسة على دائرته الانتخابية في أوكسبريدج.

وقال أحد الحلفاء لصحيفة "ذا تايمز "إنه يخطط لأسوأ سيناريو، ولا جدوى من الانتظار حتى يصدروا حكمهم".

وقال اللورد هايوارد، خبير استطلاعات الرأي في حزب المحافظين، لصحيفة إندبندنت إنه "لا شك" في أن جونسون سيخسر أمام حزب العمال في انتخابات فرعية.

في هذه الأثناء، قال عضو كبير في البرلمان من حزب المحافظين لصحيفة إندبندنت إن تحقيق حفلات الإغلاق ورفضه لاتفاق ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، المتعلق بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانا بمثابة "سكرات الموت لحلفاء بوريس" ، قائلاً إن الـ 20 إلى 30 من الموالين المتبقيين لن يكونوا قادرين على إعادة بناء الدعم لجونسون في البرلمان.

في مكان آخر، تم التوقيع رسميًا على صفقة ريشي سوناك لبريكست لأيرلندا الشمالية من قبل جيمس كليفرلي ، وزير الخارجية ، وماروس سيفكوفيتش من المفوضية الأوروبية في اجتماع في لندن.