شعبة الملابس: زيارة أسواق الجملة في باريس للاطلاع على خطوط الموضة العالمية

كتب - إسلام سعيد

كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تنظيم زيارة إلى تركيا وفرنسا خلال الأسبوع الماضي للاطلاع على آخر ما توصلت إليه خطوط الموضع والأزياء العالمية، وذلك بهدف مزيد من التطوير في الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والمنسوجات والتي تشهد نمو وتطور واضح خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف "فايد" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الزيارة ضمت عدد من التجار وبعض المصنعين وشملت زيارة أسواق الجملة في باريس، ومناطق الجملة المختلفة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الأشكال الإنتاجية المختلفة في مصر.

وأشار خالد فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية، والدليل أننا نصدر لأكبر دول أوروبا وأمريكا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس، أن إنتاج الملابس الرجالى والحريمي والأطفال أصبح يتماشي مع نفس خطوط الموضة العالمية وشهدت هذه الصناعات تطوراً كبيرًا، أما إنتاج الملابس الحريمى، ولفت إلى ضرورة توافر الخامات الإنتاجية خاصة أنها تشهد تنوع واضح ونعتمد على جزء كبير منها من الاستيراد