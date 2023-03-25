اليوم السابع
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السبت، 25 مارس 2023 07:27 م
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شباب متطوعون يوزعون التمر والعصائر على الصائمين فى شوارع الخارجة.. صور

السبت، 25 مارس 2023 07:08 م
شباب متطوعون يوزعون التمر والعصائر على الصائمين فى شوارع الخارجة.. صور شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تسابق شباب متطوعون من أهالى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فى تنفيذ مبادرة خيرية على نفقتهم الخاصة لإفطار الصائمين قبيل آذان المغرب طوال أيام شهر رمضان المبارك ، حيث يقوم كل فريق من أحد أحياء المدينة بالوقوف على ناصية أحد الميادين الرئيسية بالمدن، وعند إشارات المرور لتوزيع التمور والمياه المعدنية والعصائر والتمور على السيارات والركاب قبيل آذان المغرب.
 
ورصدت عدسة "اليوم السابع"، اليوم السبت ثانى أيام شهر رمضان جانب من مبادرة الشباب الذين يقومون فيها بإفطار الصائمين الذين لم يسعفهم الوقت للافطار فى منازلهم، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية إلا أنهم مارسوا عملهم التطوعى دون مشكلة، وكانوا يستوقفون السيارات بطريقة منظمة ويوزعون عليهم المياه والعصائر الطازجة.
 
كما شارك عدد من الأطفال وتلاميذ المدارس فى المبادرة بتوزيع التمر هندى الطازج والذى يتم تجهيزه وتعبئته فى أكواب تستخدم لمرة واحدة فقط، وهى عادة يتبعها عدد كبير من شباب مدينة الخارجة منذ سنوات ويعتمد فيها الشباب على التبرع من ماله الخاص، فيما يقوم البعض الآخر بهذا العمل كصدقة سقيا الماء على روح أحد ذويهم المتوفين وتتفاوت أنواع المشروبات التى يقدمها الشباب للصائمين والتى تبدأ بالماء الجارى المبرد والتمر الهندى والبلح الواحاتى وتنتهى بالعصائر المعلبة وزجاجات المياه المعدنيه والوجبات المغلفة.
 
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (1)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (1)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (2)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (2)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (3)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (3)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (4)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (4)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (5)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (5)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (6)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (6)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (7)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (7)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (8)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين (8)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (1)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (1)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (1)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (1)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (2)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (2)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (2)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (2)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (3)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (3)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (12)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (12)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (13)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (13)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (14)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (14)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (15)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (15)

شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (16)
شباب متطوع يوزعون التمور والعصائر على الصائمين فى الوادى الجديد (16)
 

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